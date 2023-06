De rébellion à mascarade?

Tchékhov doit se retourner dans sa tombe, alors que les marionnettes bélarussienne et tchétchène s’activent dans une mise en scène incroyable. Imaginez un instant, quelques milliers d’hommes mal armés, qui encerclant sans contrainte le plus important bastion militaire de Russie, puissent envahir Moscou et faire tomber Poutine ? Alors que si l’ordre était venu du Kremlin, les généraux se seraient fait un immense plaisir d’annihiler en quelques heures une bande de mercenaires sortie des pires prisons russes.

Certes, une situation des plus inquiétantes. Wagner et son chef, un caméléon sorti tout droit des basses cuisines de Saint Pétersbourg, est à la solde de Poutine depuis le début, dans le Donbass comme en Afrique et ailleurs. Ce qui n’est pas sans rappeler les chemises brunes allemandes transformées par Himmler en armée et garde SS personnelle du Führer. La folie des dictateurs est sans borne. En 1945, Hitler avait ordonné la destruction de Paris, heureusement alors sous contrôle militaire et non des SS. L’Histoire démontre que les fous et leurs menaces sont toujours à prendre au sérieux !

À mon avis, le pouvoir d’un Poutine marionnettiste n’est en rien altéré, si ce n’est une caution morale qui pourrait être entachée par la suite des événements. Mais là encore, imaginons que le traître gracié se veule un héros national et, dans sa lubie, convaincu qu’il est le véritable défenseur du peuple russe, poursuive seul sa croisade en Ukraine, voulant empêcher la reconquête de la Crimée, ce fleuron de l’empire tsariste. Une victoire ukrainienne intenable pour Poutine et une défaite qui le forcerait plus à signer un armistice qu’à négocier la paix.

Si on pousse plus loin la spéculation, ce prince rebelle hors contrôle du Kremlin et devenu une menace pour l’État, aurait-il réussi à s’approprier un engin nucléaire quelconque qu’il pourrait alors utiliser en Ukraine ? À moins qu’il réussisse à subtiliser un de ceux récemment déployés par Moscou en Biélorussie. Après les terres inondées, viendraient celles irradiées.

Tout serait mis en place pour un pari russe gagnant-gagnant, dédouanant Poutine et la Russie de toute responsabilité ? Comme des poupées russes qui sortent une à une de leur écrin, un seul personnage domine et nous apparaît de plus en plus petit et vil ! La mentalité de Poutine et de ses proches, presque tous des anciens du KGB, s’appuie sur les coups fourrés, la désinformation, l’esquive et la supercherie. Peut-on, d’ores et déjà, spéculer que la sortie de Poutine ne se fera pas sans éclat ?