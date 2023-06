Pour un boycottage de Facebook

Face au chantage qu’a commencé à exercer Facebook (Meta) envers le gouvernement fédéral parce qu’elle s’oppose au projet de loi C-18, qui veut partager les revenus de publicité entre les géants de l’informatique et les médias traditionnels, nous, utilisateurs de Facebook, devons commencer à boycotter cette multinationale qui s’attaque à l’État de droit.

Comme consommateurs et utilisateurs, notre seul pouvoir dans la société marchande actuelle est le choix de nos achats et de nos utilisations des produits et services. Et le boycottage est un pouvoir que nous possédons.

Si Facebook voyait le nombre de ses utilisateurs baisser ne serait-ce que de 10 %, peut-être Meta prendrait-elle conscience qu’elle s’insère dans une société de citoyens qu’elle se doit de respecter. […]