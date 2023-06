Prévenons l’itinérance chez nos aînés!

Nos personnes aînées sont durement touchées depuis trois ans, par une pandémie dévastatrice, une inflation étouffante et une crise du logement impitoyable. Les plus vulnérables tentent tant bien que mal de s’accrocher à un filet socioéconomique plus que précaire. Et ce filet s’effrite, car les organismes communautaires qui le soutiennent en grande partie sont à bout de souffle.

À quand la bouée de sauvetage !

À la Maison du Père, nous sommes forcés de constater que la précarité est de plus en plus réservée aux aînés. En 2022, 82 % des demandes enregistrées par notre service de prévention de l’itinérance concernaient des personnes de 50 ans et plus, à deux doigts de perdre leur logement. Des personnes qui n’ont jamais connu l’itinérance et qui s’y retrouvent faute d’accompagnement et d’aiguillage vers une ressource adaptée à leur réalité.

L’absence de proches aidants, les problèmes de santé, le faible revenu de retraite et la recrudescence des « rénovictions » sont autant de facteurs aggravants qui expliquent cette nouvelle réalité.

Ces personnes se retrouvent démunies psychologiquement, financièrement, socialement et parfois physiquement face à ce traumatisme.

La Maison du Père est l’une des principales ressources, à Montréal, pour personnes en situation de précarité ou d’itinérance. Chaque jour, elle assure la sécurité et le bien-être de près de 500 personnes grâce à ses divers services. […]

Le 1er juillet approche à grands pas… Nous savons que nous croiserons le regard délavé par le désespoir d’hommes dont nous n’avions jamais vu le visage… Nos services de prévention et d’aiguillage seront surchargés…

La population vieillit, celle de l’itinérance aussi… et encore plus rapidement.

Permettons à tous de vieillir dans la dignité !