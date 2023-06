Dessine-moi une tente

Depuis 2017, j’arpente les rues de Valleyfield en tant que travailleur de rue. J’ai croisé le regard de personnes de tous âges, avec ou sans troubles de santé mentale. J’ai tissé des liens précieux avec des organismes communautaires, des associations et le Centre de santé et de services sociaux du Suroît, dans l’espoir de maximiser l’aide que je peux offrir à ceux qui vivent dans la précarité. J’ai été témoin de leur résilience, les voyant trébucher encore et encore […]. La santé mentale, personne n’est à l’abri. […] La réalité devient plus concrète, plus criante.

Aujourd’hui, je me tiens face à ce défi colossal qu’est l’itinérance. Le problème est réel, et son cri de détresse résonne. Il est indifférent à l’âge ou au sexe, frappant aussi bien les jeunes, femmes et hommes, que les personnes d’un âge plus avancé. Je pense notamment à cette dame de 70 ans, sans abri, prisonnière de sa santé mentale déclinante, que le système, débordé, n’est plus en mesure de protéger.

Face à cette tâche titanesque de trouver un toit pour les plus vulnérables, je me sens souvent impuissant. Cependant, j’ai la chance d’avoir un toit […] et d’espérer un lendemain meilleur.

Mes amis de la rue, eux, ont si peu. Pour eux, rêver d’un avenir est une tâche ardue. Et pourtant, l’espoir est ce qui les pousse à avancer. J’ai vu un sans-abri partager généreusement ses surplus de dons alimentaires avec d’autres. Il avait rêvé de le faire et il l’a fait, pour son plus grand bonheur. Mais pour rêver, il faut dormir. Pour dormir, il faut un toit. En 2023, le toit de trop nombreuses personnes est le plafond de leur voiture, la toile d’une tente ou, trop souvent, le firmament étoilé.