En eaux troubles

La mort des cinq passagers du submersible Titan est désolante. Mais n’est-il pas tout aussi désolant de constater que, tout en consacrant des heures et des heures de couverture à ces richissimes « aventuriers », les grands médias ont complètement oublié le naufrage d’un bateau portant des centaines de migrants (pas du tout richissimes) au large de la Grèce, causant au moins 82 morts ?

Il était sans doute plus « sexy » de couvrir la course contre la montre pour sauver le Titan que d’essayer d’approfondir les questions complexes qui sous-tendent [la crise migratoire]. On peut aussi se permettre d’être choqué par le contraste entre l’indifférence, voire l’hostilité des autorités européennes, et les moyens faramineux déployés pour essayer de sauver les cinq. Un bel exemple des valeurs confuses qui orientent actuellement notre société !