Un monde futuriste

À moitié endormie, mes sens m’alertent : quelle est cette odeur ? Je regarde l’heure, 6 h 15. Il est trop tôt pour que le voisin m’enfume avec son BBQ. Je vois le ciel gris, la fumée qui empêche de voir au loin dans la rue. Le quartier est-il en feu ? Une visite sur des sites d’information confirme une évidence qui m’avait échappédans la brume cérébrale du réveil : les feux de forêt ! Causant un smog abondant, on recommande de fermer les fenêtres si la température du logement y est suffisamment confortable.

Fermer les fenêtres. Disposant d’un climatiseur thermopompe (un luxe), je tente d’en minimiser l’usage pour des considérations écologiques et financières. Pourtant, il semblerait que tout me porte à l’utiliser cet été. Au premier abord, les avions incessants et bruyants qui survolent ma maison (pollution sonore). Ensuite, pour aérer la nuit venue, j’entrouvre les rideaux, laissant place à ces lampadaires bleutés nouvelle génération qui éclairent abusivement l’intérieur de mon domicile (pollution lumineuse). Puis s’ajoute la déception de voir la maison se refroidir si lentement due aux grandes artères bétonnées et aux grands stationnements à proximité (îlots de chaleur). Et enfin, ce matin, l’exceptionnel devenu l’occasionnel, une qualité de l’air visiblement médiocre (pollution atmosphérique).

Les fenêtres fermées, la manette de la thermopompe dans les mains, au son d’un énième avion, je me demande si nous ne sommes pas en train de nous diriger vers un de ces mondes futuristes où la maison devient cet habitacle à atmosphère contrôlée qui protège contre un extérieur invivable.