La vie humaine et les cotes d’écoute

On aime bien croire que la vie humaine est d’égale valeur pour tous. Mais médiatiquement parlant, qu’en est-il ? Le cas du naufrage du petit sous-marin, activement recherché aux alentours des restes du Titanic au moment d’écrire ces lignes, est fort intéressant. J’espère qu’on retrouvera les passagers sains et saufs. […] Les médias internationaux sont aux aguets et multiplient les entrevues avec les experts en sauvetage, en sous-marin, et même avec un brave milliardaire britannique ayant réussi l’expédition vers l’épave du Titanic avec son fils, il y a quelques mois. On ne lésine pas sur la couverture médiatique, en direct et en continu, ni sur les moyens. Le suspense est intense.

Le suspense était de toute évidence bien moindre lorsqu’on a repéré tout récemment le vieux bateau de pêche, noir de monde, en perdition au large des côtes de la Grèce. Pourtant, les images aériennes du vieux rafiot, surchargé d’émigrants désespérés, étaient annonciatrices d’une catastrophe humaine de grande ampleur. On n’avait pas à chercher au fond de la mer. Le dénouement aurait-il été le même, à savoir la perte d’au moins cent vies humaines, si les médias s’y étaient intéressés, non pas après le naufrage, mais dans les heures précédentes ? […] Les naufrages d’émigrants en Méditerranée sont presque courants. Alors, peut-on vraiment critiquer nos médias de suivre à la minute près les recherches des cinq personnes d’un mini-sous-marin… en visite de l’épave du fameux Titanic ? ! Avouons que ce nouveau suspense n’a rien de routinier !