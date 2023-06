Bienvenue dans NDG—Westmount, Madame Gainey

Madame Anna Gainey,

Depuis le 20 juin, vous êtes ma nouvelle députée, je vous souhaite la bienvenue dans notre circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount. Au-delà de nos opinions politiques différentes, j’ose croire et espérer que vous pourrez porter mes revendications et bien me représenter. Toutefois, la lecture d’une nouvelle toute récente, indiquant votre refus de nommer le déclin du français au Québec, me laisse perplexe. Ainsi, tout comme votre prédécesseur, M. Garneau, vous semblez incapable d’admettre des faits bien documentés qui confirment ce déclin de notre langue nationale. En 20 ans de vie dans mon quartier de NDG, je peux témoigner régulièrement de ce déclin.

Je suis déçue de lire que vous évitez de répondre à cette question, alors que j’avais pris du temps avec vous, sous un parapluie au printemps, pour vous expliquer la situation parfois difficile pour des francophones de vivre dans le centre-ouest de Montréal. De « Bonjour ! », il y a 20 ans, c’est devenu « Bonjour-Hi ! » et, parfois, « Hi ! » tout court, avec des difficultés à me faire servir en français dans certains commerces de mon quartier. Qui sait, peut-être pourrons-nous reprendre cette discussion ? La porte est ouverte, j’ai bien hâte de vous rencontrer à nouveau.