Politiser la fête nationale

Il y a de quoi rire (jaune) lorsqu’on entend le Parti québécois déplorer le choix d’Émile Bilodeau pour animer le spectacle de la fête nationale, estimant qu’il s’agit là d’un choix « tout sauf rassembleur » ! D’aussi loin que je m’en souvienne, les organisateurs de la fête ont imposé aux Québécois des animateurs et porte-parole proches du mouvement indépendantiste et du Parti québécois, des artistes (de grand talent, c’est certain) qui profitaient de l’occasion pour faire une promotion vigoureuse du projet souverainiste. S’agissait-il là de choix rassembleurs ? Bien des Québécois qui ne partageaient pas cette option se sont toujours sentis exclus de la fête, qui était bien plus la fête des indépendantistes qu’une fête vraiment « nationale », c’est-à-dire une célébration du Québec dans toute sa richesse et sa diversité (notamment sa diversité d’opinions).

Pour ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement du Québec confie l’organisation de la fête nationale au Mouvement national des Québécois. En effet, ce mouvement, bien qu’il soit officiellement non partisan, s’est toujours montré plus que favorable à l’indépendance du Québec. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance des noms des lauréats de la médaille René-Lévesque, remise par le Mouvement. Selon le site Internet du MNQ, cette médaille « souligne la contribution exceptionnelle et unique des récipiendaires à l’édification du Québec moderne, à son enrichissement, à son affirmation et à son rayonnement international ». Or, quatre personnes ont reçu cet honneur jusqu’à maintenant : Jacques Parizeau, Gilles Vigneault, Lise Payette et Bernard Landry. Il ne se trouve donc aucun Québécois fédéraliste qui a, selon le MNQ, contribué de façon exceptionnelle à l’édification du Québec moderne ? Jean Lesage ? Robert Bourassa ?

Le choix d’Émile Bilodeau se situe en droite ligne avec la tradition de choisir, pour promouvoir la fête nationale, des figures de proue indépendantistes. Les péquistes sont peut-être froissés par ce choix parce que M. Bilodeau a osé critiquer le PQ dans le passé. Je doute que la majorité de Québécois qui s’opposent à la séparation en soit offusquée : ceux-ci ont l’habitude de voir leur fête – comme bien d’autres symboles de notre nation — accaparée par les souverainistes.