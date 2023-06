Ils étaient des nôtres

Je vis dans une résidence pour personnes âgées. Je suis né en 1938. Oui, cette année a existé ! J’ai vécu comme adulte conscient, consentant et participant la Révolution tranquille, de cette génération qui a fait le Québec d’aujourd’hui.

J’ai vécu avec des monuments de notre histoire à qui je veux rendre hommage et que je souhaite remercier : René Lévesque, qui nous a appris à être fiers de ce que nous sommes ; frère Marie-Victorin, pour notre éveil à la nature ; Jacques Parizeau, qui nous a appris à compter ; Camille Laurin, pour la sauvegarde de notre langue ; Claude Castonguay, qui a pris soin de nous ; Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Michel Tremblay, Germaine Guèvremont, Gabrielle Roy, Roger Lemelin, Yves Thériault, et, et, et, qui nous ont donné une âme et des émotions ; Claire Kirkland-Casgrain, qui nous a appris que 100 % de la population était mieux que 50 % ; Joseph-Armand Bombardier, qui nous a appris que patenteux était une profession d’avenir ; Jean Garon et Jacques Proulx, qui nous ont appris à nous nourrir ; et ces milliers de fourmis qui, durant ces 30 ans de rêves et d’espoir, nous ont fait vivre un voyage extraordinaire.

Hélas, que faire d’un pays qui se dit non à lui-même ?