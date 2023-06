Le fiasco immobilier

Notre premier ministre se réjouit du coût exorbitant des propriétés, qui représente selon lui un critère de richesse, une obsession qui semble guider sa gestion de l’État et qui détermine ses objectifs de prospérité sociale et économique. La pandémie ayant consolidé l’emprise spéculative sur le marché de la location, de la revente et de la construction résidentielle, les effets de cette contagion sont désormais irréversibles et les conséquences, désastreuses. […]

Au bout du compte, et dans la stricte perspective de la richesse qui nous est proposée, les inégalités sociales et économiques seront amplifiées et exacerbées tant et aussi longtemps que nous nous en remettrons exclusivement au marché privé. La richesse créée ne concerne désormais qu’une minorité d’acteurs et elle n’est pas près de se reproduire. La prochaine étape qui se prépare annonce des faillites personnelles et une précarisation accélérée des moyens de subsistance et de logement. Un toit sur la tête est un bien essentiel, il faudra bien un jour cesser de le considérer comme une vulgaire marchandise offerte à l’enchère et à la surenchère. Autrement, notre premier ministre devra accepter que la majorité des citoyens et des citoyennes s’appauvrissent irrémédiablement.