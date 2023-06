La CAQ en privé

Le premier mandat caquiste, embourbé par la pandémie, nous a révélé un François Legault paternaliste présentant des relents nationalistes. Si ce dernier tente de maintenir cette image publique, force est de constater que le deuxième mandat semble voguer dans des eaux différentes. En effet, la couleur nationaliste est de plus en plus javellisée par les ténors fédéralistes du parti, tandis que les politiques gouvernementales laissent de plus en plus d’espace au privé.

Cette orientation vers le privé avait été décelée dès la fondation de la Coalition avenir Québec. Maintenant que Legault a les coudées franches, le recours au privé semble être la nouvelle marque de commerce de ce gouvernement. La santé, l’économie, l’innovation, l’énergie et l’habitation confiées à des titulaires provenant du secteur privé, l’orientation était donnée. Les Dubé, Fitzgibbon, Duranceau et autres ont les gènes entrepreneuriaux bien ancrés pour démontrer l’efficacité du privé au détriment du secteur public. On comprend mieux le départ de Sophie Brochu et l’arrivée de Michael Sabia à Hydro-Québec. On ne s’étonne pas, par ailleurs, du recours aux cliniques privées par le ministre de la Santé et du penchant de la ministre responsable de l’Habitation pour ses partenaires d’affaires qui en sont toujours. De même, le ministre Drainville n’entend pas bouger une seule pierre dans les fondations chancelantes d’un système scolaire qui avantage le privé au détriment de l’école publique.

Le gouvernement Legault loge de plus en plus dans le monde patronal. Cette réalité se reflète dans les négociations avec ses employés des secteurs public et parapublic. Par leurs offres salariales pingres et la recherche d’une efficacité maximale, souvent déshumanisante, dans l’organisation du travail, le patron Legault et sa ministre Sonia

LeBel nous font la démonstration évidente de leur adhésion aux principes néolibéraux visant à diminuer le rôle de l’État au profit du privé, qui attend dans les coulisses afin de ramasser cette manne offerte sur un plateau d’argent.