Technostructure, vulgarisation et crise des institutions

Nous vivons dans des sociétés de plus en plus complexes, et le citoyen lambda peut rapidement se sentir dépassé par cette complexité. A contrario, ceux qui savent, les technocrates, au sens large, peuvent finir par penser que consulter la population pour des enjeux qui la dépassent est sans doute contreproductif, celle-ci n’étant pas en mesure de savoir ce qui est bien pour elle.

Cette révolte de ceux qui savent représente, mine de rien, un grave danger pour nos démocraties. D’autant que même ceux pour qui nous votons se retrouvent exclus, bien souvent, du processus de décision, par cette technostructure qui gouverne ce que l’on appelle l’État profond. Nous assistons ici à la rupture du dialogue entre ceux qui savent et le reste de la population.

Rupture qui est particulièrement problématique quand elle touche le monde scientifique. Pas seulement parce qu’elle représente une dérive antidémocratique, mais parce qu’elle nuit à la marche de la science elle-même.

Bien sûr, on pense tout de suite à la montée des discours pseudoscientifiques, alimentés par la méfiance envers « Big Pharma » et les institutions scientifiques en général. C’est l’effet le plus évident, mais il y a beaucoup plus pernicieux.

Georges Charpak, Prix Nobel de physique, n’était pas seulement un grand physicien, mais aussi un grand vulgarisateur. Il ne voyait pas la vulgarisation scientifique comme étant un mal nécessaire, en somme, un exercice de communication permettant de maintenir l’adhésion du public à la recherche scientifique, ce qui est indispensable pour que les élus continuent de la subventionner, mais comme étant au coeur de la démarche scientifique.

Une scène fameuse du petit bijou de film qu’est Les palmes de M. Schultz, auquel il a collaboré, l’illustre. C’est en expliquant à leur gouvernante le problème qu’ils [Pierre et Marie Curie] rencontraient avec la radioactivité anormalement élevée de la pechblende qu’ils ont la révélation qu’elle pourrait contenir autre chose que de l’uranium, un élément inconnu encore plus radioactif.

On pense ici au fameux aphorisme de Nicolas Boileau : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Sauf qu’il faudrait le prendre ici à l’envers : c’est en cherchant à mettre clairement en mots des concepts scientifiques qu’on les conçoit plus aisément, et donc, que l’on peut mieux les comprendre soi-même.

La crise des institutions est donc, sans doute, avant tout une crise de la vulgarisation. Il faut rétablir le dialogue entre ceux qui savent et le reste de la population, ce qui ne profitera pas seulement à la population, mais aussi à ceux qui savent — mais qui ont peut-être oublié que plusieurs têtes valaient toujours mieux que quelques-unes…