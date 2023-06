Un havresac au dos…

Je veux saluer le départ du journaliste Robert Dutrisac à la fin juin. Cela fait une quarantaine d’années que je lis régulièrement Le Devoir et je pense qu’il a été l’un de ses meilleurs éditorialistes. Je savais qu’il allait le devenir en lisant ses analyses élaborées qui paraissaient régulièrement les samedis dans le cahier B. Avant d’écrire sur un sujet, on devine qu’il l’a parcouru de A à Z. Sa mémoire est prodigieuse et son jugement, des plus sûrs.

J’aimerais qu’il demeure éditorialiste invité, comme l’a été Jean-Robert Sansfaçon. Ou encore qu’il poursuive ses « Devoir de philo », une géniale initiative. Sa retraite se ferait ainsi en douceur.

Mais M. Dutrisac a peut-être d’autres projets en tête. Qui sait ce que « cette formidable machine à penser », comme disait Lanzmann de Sartre, nous réserve pour les prochaines années. Je parie qu’il nous pondra de pénétrants essais touchant la politique et l’économie au Québec. Une autre façon de servir les Québécois.

Une chose est sûre : il manquera aux lecteurs assidus du Devoir.