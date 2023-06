Bourgault, droite, gauche et jeunes

Je suis un peu déconcerté par les discours de droite que j’entends de la part de certains jeunes. La plupart sont pour la protection de l’environnement, certes, mais cela va en contradiction avec leurs idées politiques, économiques et sociales qui, elles, tanguent beaucoup vers la droite.

On les entend dire qu’il ne faut pas taxer les riches parce qu’ils méritent d’être riches (lorsque l’évasion fiscale fait perdre des centaines de milliards en taxation à tous les pays), que la santé privée est bien meilleure et que l’État doit prendre son trou pour ne pas nuire à leur liberté. Je mets la faute de ce discours sur la propagande néolibérale qui domine depuis 1980 et qui cache le fait que la mobilité sociale est de moins en moins présente dans nos sociétés et que la santé privée exclut bon nombre de personnes qui n’ont pas les moyens d’y accéder (prenons exemple sur les États-Unis, soi-disant le pays le plus riche de la planète, où la mortalité infantile se compare à des pays du tiers-monde).

Cependant, comme le disait le regretté Pierre Bourgault, les jeunes n’ont pas conscience qu’ils ont profité des avantages d’une société progressiste et sociale-démocrate et qu’à 50 ou 60 ans, ils seront heureux d’être dans une société qui prend soin des malades et des pauvres et qui n’est pas juste dominée par le chacun-pour-soi comme un certain pays au sud de la frontière.

De plus, ces jeunes oublient que les problèmes auxquels l’humanité fera face dans les prochaines décennies demanderont plus de coopération, de partage, d’intervention des autorités publiques pour relever les défis de l’avenir et moins de nombrilisme ainsi que d’individualisme dont on leur bourre le crâne depuis qu’ils sont petits.