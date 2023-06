Émilise Lessard-Therrien et QS

Depuis les élections, Québec solidaire cherche le chemin qu’il devra prendre. Le parti est désormais connu du grand public, mais le projet de société semble avoir du mal à se frayer un chemin auprès de celles et ceux qui en bénéficieraient le plus : les aînés, les familles, les personnes seules à faibles revenus, les PME, le milieu agricole et forestier. Aussi bien dire : il n’atteint pas une majorité de Québécoises et Québécois qui sont particulièrement représentés dans la ruralité du Québec.

Québec solidaire est doué pour s’adresser aux minorités qu’il défend, mais semble toujours ne pas avoir réussi à atteindre le coeur de majorités qui gagneraient à voir exister un gouvernement solidaire.

À l’automne 2023, les membres de Québec solidaire devront choisir la nouvelle co-porte-parole du parti. Les membres devront choisir la personne non seulement qui aura la rigueur et la compétence pour occuper ce rôle, mais aussi qui, d’abord et avant tout, arrivera à incarner notre message afin d’attirer la curiosité et l’intérêt tout en gagnant la confiance et le coeur du public.

Émilise Lessard-Therrien possède ce pouvoir. Grâce à elle, les Québécoises et les Québécois ont pu constater que Québec solidaire était en phase avec les défis de nos régions et de nos territoires ruraux. Combat pour la qualité de l’air contre la fonderie Horne, luttes contre les spéculateurs fonciers qui menacent nos terres arables, défense de l’accès aux services d’obstétrique ; ce ne sont que quelques dossiers qu’elle a menés. Elle a sans contredit été la meilleure incarnation de ce que peut représenter une députée de Québec solidaire en région. Elle a cette capacité à parler d’identité de façon rassembleuse et ouverte. Son amour profond et sincère de notre culture, de nos coutumes et de notre territoire lui permet de partager un espace qui résonne auprès de bien des Québécoises et des Québécois.

Émilise incarne la reprise de pouvoir. Sans rien nous dire, elle nous invite à nous tenir debout. Pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour un Québec souverain et solidaire.

Québec solidaire ne peut pas se passer de ça. Le Québec ne peut pas se passer de ça. Mon espoir de voir Québec solidaire continuer à grandir n’a pas envie non plus de se passer de ça.