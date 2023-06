Il y a aussi des hommes beaux, vulnérables et sensibles dans leur virilité, comme Michel Côté, un modèle de masculinité généreuse, hardie, audacieuse. La virilité a malheureusement trop souvent troqué sa vigueur pour la brutalité et l’abus. On souhaiterait que ce type d’homme sensible, représenté par Michel Côté, trouve sa réalité dans la vraie vie. Il ne faut pas que ce soit toujours au tour des abuseurs de faire la manchette. Il y a des hommes qui sont énergiques, mais pas brutaux, des hommes qui ont de la poigne et de la fermeté, mais qui ne sont pas des goujats ou des mufles comme on en voit tant dans les milieux religieux, politique, artistique, qui exhibent leur culture machiste agressive. Oui, il y a des hommes beaux, magiques, puissants, ça existe, Michel Côté nous l’a rappelé, des hommes qui ont de la beauté dans les yeux, séduisants mais pas suborneurs, des hommes qui peuvent encore redonner de la force et de la vitalité à leur entourage et dans le monde. Michel Côté a donné un modèle d’homme. Il a montré une belle et vraie façon d’être un homme !

