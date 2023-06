Salles de méditation dans les écoles, une bonne idée!

Au sujet de l’interdiction des locaux de prière dans les écoles du Québec, je suis d’accord avec la position de Québec solidaire d’accepter des salles de méditation dans les écoles.

J’irai plus loin pour dire qu’un espace de méditation devrait faire partie des solutions à mettre en place pour aider nos étudiants et tous les membres du personnel qui vivent de l’anxiété. Un endroit tranquille pour se calmer, se vider la tête de tout le fla-fla qui nous entoure et se recentrer. Dans toutes les écoles.

Nous sommes pris avec plusieurs défis en éducation, dont l’anxiété. Nos jeunes ont beaucoup de raisons de s’inquiéter par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, sans avoir de ressources pour les aider. Le personnel est surmené. Nous avons besoin de faire de la place dans nos têtes pour voir clair.

Imaginons un endroit silencieux où n’importe qui dans l’école peut rentrer deux minutes ou une heure pour s’asseoir sur un tapis ou sur une chaise et « méditer ». Certains prieront, d’autres se videront la tête, d’autres encore pourraient y retrouver leurs moyens afin de faire face à une épreuve dans une matière ou pour se calmer après une dispute ou une déception.

Dans une école, nous avons besoin d’un espace calme où on se sent accepté et respecté, peu importe son âge, son genre, sa religion, ses origines et ses raisons de s’y retrouver.