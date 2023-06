L’UNESCO et l’entente Québec-Canada

En bon caquiste, le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, souffle le chaud et le froid à l’endroit du gouvernement fédéral dans le dossier de la présence du Québec à l’UNESCO, comme il l’a fait récemment dans une entrevue accordée au Devoir. Pourtant, s’il était le moindrement familier avec les limites qu’impose au Québec l’entente de 2006 avec le gouvernement du Canada, il ne remettrait pas à beaucoup plus tard le combat à livrer pour que le Québec obtienne un siège à l’UNESCO et en devienne ainsi membre à part entière. Il devrait d’ailleurs entreprendre ce combat dès maintenant s’il est sérieux quand il prétend se réclamer de la doctrine Gérin-Lajoie, qui préconise le prolongement à l’extérieur des compétences constitutionnelles du Québec telles que celles en matière d’éducation, de culture ou de santé.

Or, l’article 3.1 de l’entente Québec-Canada de 2006 stipule ce qui suit lors d’un vote à l’UNESCO : « En l’absence de consensus entre les gouvernements du Canada et du Québec, et sur demande de ce dernier, le gouvernement du Canada remettra une note explicative de sa décision au gouvernement du Québec. » À la lumière de cet article de l’entente, il est évident qu’on est loin de la doctrine Gérin-Lajoie puisqu’en cas de désaccord entre le Québec et le Canada, c’est ce dernier qui a le dernier mot, même si le vote porte sur une question relevant de la compétence constitutionnelle du Québec, comme c’est le plus souvent le cas à l’UNESCO. Nous avons là un autre exemple de l’incohérence d’un gouvernement dont le ministre de la Culture dit vouloir éviter toute dispute avec Ottawa dans ce dossier tout en affirmant vouloir être fidèle à la doctrine Gérin-Lajoie. En fait, il ne s’agit là de rien d’autre que de l’esbroufe puisqu’il sait très bien qu’Ottawa n’acceptera jamais de donner suite aux revendications du Québec à cet égard, et que seul un Québec souverain pourra réclamer un siège à l’UNESCO.