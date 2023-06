Bonne St-Jean!

Chers Madame Fréchette et Monsieur Drainville,

À l’approche de notre fête nationale, je ne peux passer sous silence l’objet de mon désenchantement. Hier soir, nous étions à cet événement qui célèbre la francophonie : Les Francos de Montréal. L’ambiance était festive, et tout bonnement, nous abordons nos voisins. […] Après quelques minutes de discussion en anglais, nous apprenons que ce petit groupe est ici afin d’assister à la remise de diplôme de l’un d’entre eux, qui est originaire de l’Inde. […] Cet étudiant, qui avait commencé ce programme dans son pays, est venu ici le terminer à l’Université Concordia. C’est certainement tout un honneur et une situation enviable pour ce jeune homme, d’autant plus que, avant même d’avoir son diplôme en poche, il était déjà engagé, ici, à Montréal, par une grande firme internationale… Et tout cela sans n’avoir jamais prononcé un mot de français. […]