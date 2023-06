Émotions humaines et animaux

Je ne sais pas si M. Doyon, de l’Union des producteurs agricoles, a un animal de compagnie. Si c’est le cas, trouve-t-il, quand il caresse son chien ou son chat et qu’il parle à Rex ou à Mlle Moustache, comme le font toutes celles et tous ceux qui cohabitent avec un animal, que c’est de l’anthropomorphisme d’agir de la sorte ?

« Il faut éviter de tomber dans l’anthropomorphisme et d’attribuer des émotions humaines aux animaux » dit-il, concernant les animaux de ferme. C’est vrai, il ne faut pas penser que les animaux pensent ou ressentent les choses comme nous, mais ils saisissent le réel, surtout les mammifères, d’une manière fondamentalement semblable quant aux émotions comme la peur, la douleur, l’angoisse, la détresse, l’affection et le bien-être. Peut-être même que la ressemblance va beaucoup plus loin, mais les animaux ne peuvent pas nous le dire. M. Doyon, quant à lui, devrait sortir de son anthropocentrisme et cesser de considérer les animaux de ferme comme des objets « dénués d’humanité », donc utilisables comme tels.