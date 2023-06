Non merci, Monsieur Drainville!

Je viens tout juste de recevoir votre invitation pour retourner en enseignement. Je réponds un gros « non merci » à votre appel.

Quel que soit le montant d’argent que vous pourriez m’offrir, je ne retournerai plus enseigner, même pas une seule journée. Pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, voici :

J’avais le plus beau métier du monde ! J’enseignais à des enfants du préscolaire, là où le merveilleux est quotidien. Malgré l’intégration de plusieurs élèves en difficulté dans la classe, malgré les nombreux plans d’intervention, les grosses crises de certains élèves à gérer, les exigences élevées de certains parents, les heures de travail non reconnues les soirs et les fins de semaine, malgré les achats non remboursés pour enrichir le matériel de la classe parce que le budget est trop serré, j’ai persévéré à la tâche. La pandémie est ensuite arrivée. Tout le personnel des écoles a dû s’adapter en se tournant sur un dix sous. Plusieurs enseignants, dont je fais partie, ont travaillé d’arrache-pied pour développer leurs compétences avec les technologies.

Cette pandémie a été la goutte de trop, celle qui a fait déborder le vase ! Heureusement pour moi, je pouvais prendre ma retraite. Nul regret !

Je comprends que le gouvernement de la CAQ n’est pas le seul responsable du gâchis en éducation. Les gouvernements précédents doivent aussi faire un sérieux examen de conscience sur leur responsabilité dans la désertion des enseignants.

Monsieur Drainville, la tâche d’enseignante étant devenue beaucoup trop lourde, je préfère occuper ma retraite en travaillant au salaire minimum deux jours par semaine plutôt que d’aller vous prêter main-forte. Mes nouvelles tâches sont nettement moins stressantes et moins ardues.