Vers la disparition progressive de l’empathie ?

L’empathie me paraît être une qualité humaine essentielle dans une société qui se dit préoccupée par les droits de la personne et qui estime être fondée sur l’humanisme. L’empathie, si on examine ce que Google a inscrit dans son moteur de recherche, c’est « la capacité de comprendre et partager les émotions d’autrui. Elle nous permet de voir les choses du point de vue d’autrui, plutôt que du nôtre. C’est une qualité essentielle qui favorise les relations sociales et professionnelles, développe la conscience de soi et contribue à un monde plus juste ».

Si on souhaite vivre dans une société qui se préoccupe des différents groupes qui la composent, des individus qui y sont regroupés, dans une société marquée par la coopération davantage que par la compétition, dans une société dont les dirigeants essaient d’atténuer les tensions sociales, l’empathie doit être valorisée. Une société vue comme humaniste suppose un engagement de toutes les parties à cette fin. Mais est-ce que nous nous dirigeons vers là, vers une société qui valorise l’empathie ? J’avoue que je ne le crois pas et je trouve ça profondément triste. Au contraire, on vit de plus en plus dans une société profondément individualiste, où chacun se préoccupe de son propre sort, de ses avantages sans réellement penser au sort de ses proches, de ses voisins, etc.

Plus on « oublie » l’empathie, plus on se dirige vers une société marquée par de l’insensibilité, de la froideur. Les personnes qui manqueraient d’empathie éprouvent de la difficulté à se mettre à la place des autres et même envisageraient uniquement une fonction utilitaire à leurs relations avec les autres. Des événements récents, comme la crise sanitaire, ont profondément marqué les relations humaines dans nos sociétés, les règles mises en place rendant difficiles voire impossibles de réelles relations, même souvent avec les proches.

J’espérerais que nous léguions une société empathique à la génération qui nous suit plutôt qu’une société individualiste qui ne se préoccupe pas vraiment du sort des autres. À mes yeux, l’empathie est un plus à la fois pour les personnes, mais aussi pour la société.