Les fourbes se défilent

Appelés à voter à l’Assemblée nationale pour augmenter leur salaire de 30 %, plusieurs ministres du gouvernement Legault se sont défilés, alors qu’ils avaient pourtant plaidé la justesse de l’augmentation décidée.

Mais que se passa-t-il donc pour que, d’un côté, ils se soient sentis si justifiés de défendre l’augmentation qu’ils demandaient et que, de l’autre, ils aient agi avec autant de dissimulation sournoise ?

J’ai beaucoup d’admiration pour celles et ceux qui se lancent en politique pour faire avancer le bien de la population. J’ai cependant beaucoup moins de respect pour celles et ceux qui, usant de l’autorité dont ils disposent, se défilent et se cachent au moment du vote ultime, comme s’ils n’avaient finalement pas le courage qu’on leur avait attribué au départ.

La honte, c’est comme la douleur. On ne la ressent qu’une fois.