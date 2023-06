Pendant que les forêts brûlent au Québec, pendant que 180 pays sont réunis pour enfin faire la chasse aux microplastiques, voilà que Projet Montréal dans l’arrondissement de CDN-NDG vogue allégrement vers un vote, prévu le 4 juillet prochain, a-t-on appris lundi, pour le déroulement d’un tapis vert plastique de 10 000 m2 sur la plus grande aire naturelle du parc Mackenzie-King.

Bonjour la transition écologique !

La mairesse, patineuse oratoire d’élite, adapte les mots-clés de son discours selon l’heure de la journée, et, toujours, enrobe ses interlocuteurs d’une fumée opaque, les laissant étourdis et pantelants.

La mobilisation des résidents — 1240 signatures sur papier et presque 1000 en ligne — ne lui cause pas d’émoi. Ni vu, ni connu. […] Mais avant, elle se délectera de la prédation d’un parc naturel et du kidnapping d’une aire multi-usage… parce qu’un terrain naturel, c’est boueux quand il pleut.