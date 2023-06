La guerre des tranchées

Il y a plus d’un siècle, nous avons accéléré nos modes d’agression face à l’environnement. Ces agressions sont en train, avec les feux de forêt actuels, de se transformer en guerre. La nature réagit de plus en plus aux changements climatiques. Elle se déchaîne au point que nous sommes obligés de parler de tranchées autour des villes pour nous protéger des attaques massives d’un environnement enflammé.

Il y a un siècle, les Allemands ont inventé la guerre de tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées marquent le début d’une nouvelle ère : la guerre de positions. Les armées adverses se défendent, attaquent et contre‑attaquent à partir de systèmes relativement fixes de trous creusés dans le sol. Même si elles sont insalubres et dangereuses, les tranchées protègent les combattants. Mais la chose la plus importante est que la menace de la mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive. Les conditions de vie difficiles et le manque de sommeil minaient leur santé et leur endurance.

La tranchée protectrice aménagée autour de Chibougamau ne sert-elle pas de symbole ou du moins de figure prémonitoire à cette guerre environnementale ? La nature nous agresse parce qu’on n’arrête pas de la bombarder de notre pétrole, de nos déchets, de notre surconsommation. Alors, l’unique choix qu’il nous reste, c’est de creuser des trous dans la forêt pour nous protéger des flammes.

Plusieurs questions se posent devant ce drame. Pourquoi investir dans la plantation d’arbres, s’ils vont se faire brûler dans nos forêts boréales ? Nos investissements dans la prévention seront-ils à l’échelle du danger qui nous guette ? Serons-nous obligés de construire des villes avec des murailles comme au Moyen Âge pour nous protéger contre l’ennemi Nature ?

Les assauts de la Nature vont prendre des proportions difficiles à mesurer, mais, chose certaine, la guerre sera longue. Les conditions de vie vont être difficiles pour plusieurs d’entre nous. Notre santé va être minée, comme c’est déjà le cas. La menace de mort risque de nous mettre toujours sur le qui-vive. Aurons-nous l’endurance nécessaire à notre survie ?