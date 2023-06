Des fleurs dans la poussière

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce barrage qu’on a fait sauter en Ukraine dans le but de faire « le maximum de dégâts » (une vingtaine de villages ont été inondés et on compte des milliers d’évacués) a pratiquement fait sauter ma propre digue. Il y a des nouvelles comme ça (qu’on écoute sans doute un peu trop) qui nous désespèrent de la suite du monde, qui jettent une chape de plomb sur les millions d’actions qui ne feront jamais la une et qui mériteraient tellement d’être mises en lumière.

Dans cette drôle d’époque où l’on recommande de ne pas faire de sport à l’extérieur et où l’on jubile à l’idée que la météo s’annonce mauvaise, il y aurait pourtant bien des médailles à décerner, à commencer par tous ces anonymes lourdement vêtus (venus d’ici, d’Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande et même d’Australie !) qui combattent les feux monstrueux qui embrasent notre pays « from coast to coast ». Même que j’en décernerais une au ministre de la Sécurité publique François Bonnardel (je sais, je sais, il est payé pour ça, mais il est au front de toutes les catastrophes — et Dieu sait qu’elles s’enchaînent ! — avec une présence et un aplomb qui le fait rehausser, à lui seul, l’ensemble de la classe politique).

Mais l’heure n’est pas vraiment aux fleurs. Et mes poumons en feu appellent peut-être un peu trop les larmes. Chose certaine, il nous faudra décidément bien du courage pour continuer à avancer sereinement dans ce monde qui donne de plus en plus le vertige…