Ces rats à fourrure

J’ai ma petite théorie sur les comportements destructeurs de ces bêtes : ils sont désoeuvrés ! Comme tout animal, l’écureuil […] recherche de la nourriture. Or, plus besoin de chercher bien loin. Les sources de nourriture sont illimitées, avec tous ces sacs de déchets éventrés qui renferment souvent de la matière organique, malgré les efforts des autorités municipales pour promouvoir le bac brun. Sacs mis à la rue n’importe quand et utilisation de sacs au lieu de poubelles fermées, c’est une aubaine pour ces rats poilus.

Alors, ils s’occupent comme ils peuvent : destruction des potagers, de certaines fleurs et de boutons floraux, des guirlandes de lumières de Noël, et j’en passe.

Est-il illusoire d’espérer que les citoyens prennent leurs responsabilités en matière de gestion des déchets pour ne pas encourager la prolifération des rats et des écureuils ?