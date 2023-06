L’humiliant bizutage

Malgré la promulgation d’une loi interdisant le bizutage dans les clubs sportifs amateurs, cette pratique continuera d’avoir la vie dure, mais sans encadrement, ce sera pire pour l’intégrité physique et psychique des personnes qui la subissent. Si on prend comme exemples l’avortement, le suicide assisté, la consommation de drogues, une loi-cadre décriminalisante est, et de loin, la meilleure solution, même si elle est imparfaite.

Je m’explique toujours mal comment peut exister une équipe sportive dans laquelle les plus vieux blessent et humilient les plus jeunes pour cimenter l’esprit d’équipe et créer de la cohésion entre les joueurs. Les plus vieux face aux recrues ont un rôle d’intégration à jouer ; pas de domination ni d’intimidation qui, à mon humble avis, nuisent bien davantage à l’esprit d’équipe et à la performance. En quoi une initiation dégradante donne-t-elle plus de corps à une équipe qui vise les plus hauts sommets au cours d’une saison ?

La croyance, elle-même partagée par des directions d’équipes, que les initiations renforcent la cohésion et l’esprit d’équipe est une fabulation d’esprit dérangé.