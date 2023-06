Un dimanche de bonheur

Le soleil accrochait des sourires sur les visages des gens et des familles qui déambulaient dimanche après-midi dans le Quartier des spectacles à Montréal. Tous semblaient heureux de jouir de ce dimanche printanier ensoleillé.

À deux pas de là, à la Maison symphonique, Iveta Apkalna, organiste titulaire à Hambourg, y interprétait sur le Grand Orgue Pierre-Béique (6489 tuyaux) des oeuvres de Bach et de Glass qui ont ravi l’auditoire — trois rappels ! L’ampleur sonore produite par ce grand orgue m’a émerveillé, ainsi que la dextérité, la maîtrise d’exécution d’Iveta Apkalna.

Chaque fois que je pénètre à l’intérieur de la Maison symphonique, je me sens bien. Je suis heureux d’être là, dans une salle où les boiseries claires et chaleureuses rendent bien la qualité des interprétations des plus grands compositeurs du monde entier. Et comme pour ajouter à la joie apaisante d’être là en ce dimanche, la joliesse et le sourire de ma voisine immédiate au parterre, sans doute une mélomane, portant une robe rouge, légère, imprimée de fleurs qui lui donnait un air d’été. Oui, ce dimanche après-midi à la Maison symphonique était du bonheur à l’état pur.