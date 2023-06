Plusieurs élus s’activent ces jours-ci, soit sur la question de leur augmentation de salaire, soit sur le lieu où permettre aux personnes d’obtenir les soins de fin de vie.

Et ce, alors que des données sont disponibles sur le fait que, pour la grande majorité d’entre eux, les gens souhaitent mourir chez eux, encadrés par du personnel compétent et entourés par leurs proches, famille, amis.

Depuis plusieurs années maintenant, plusieurs succès sont remportés par divers programmes, dont celui de Verdun, où des médecins et des infirmières vont et viennent chez les gens malades, souvent en fin de vie. Les gens sont reconnaissants pour l’attention clinique de professionnels de la santé qui leur est prodiguée à la maison. Il faut encourager et mieux financer cette pratique, décider d’envoyer nos cliniciens à la maison, là où les gens vivent et souhaitent mourir.

Il m’apparaît ainsi plutôt inusité que nos élus discutent du lieu où on devrait permettre aux gens d’obtenir l’aide médicale à mourir alors que tant de données sont disponibles sur la mort chez soi.

Qu’êtes-vous devenus, chers élus, pour être aussi distraits et aussi inattentifs au gros bon sens, à la dignité et au respect que méritent les gens en fin de vie ?

Aussi bien mourir au centre d’achat, tant qu’à faire.