Menstruations: parlons-en… encore!

Je contemple mon rouge à lèvres qui tatoue ma tasse de café tiédasse. À travers la vitrine de la Brûlerie St-Jean, j’aperçois le drapeau du Québec qui danse au-dessus de l’entrée de Radio-Canada.

Aujourd’hui, notre coin de pays soulignait la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, oups, de la santé menstruelle. Je revois l’événement tenu place d’Youville. Nous étions un minuscule groupe de femmes, 50 nuances de rouge sur nos vêtements, qui n’avaient peur de rien. Pas même d’Éole, particulièrement agressif en ce 28 mai ! Adrénaline au corps, on dénonçait ces produits menstruels, jetables ou pas, qui coûtent la peau des fesses.

Ne devrait-on pas obliger toutes les municipalités à offrir des subventions aux filles et aux femmes désireuses de s’acheter des produits menstruels durables ? Et la ministre responsable de la Condition féminine, à qui 210 groupes ont adressé une lettre ouverte, a-t-elle suffisamment de couilles pour « mettre les menstruations au coeur du débat public » ?

Allez ! Tout le monde ensemble on scande : « Des tampons et des serviettes, on en veut dans chaque bobette ! »