Un beau pont à haubans, une véritable oeuvre d’art pour relier l’île d’Orléans aux deux rives favoriserait la circulation routière en permettant de contourner la ville de Québec.

Cette solution coûterait moins cher qu’un tunnel et pourrait même devenir une attraction originale.

Cessons de tergiverser et visons le plus pratique, économiquement faisable, et nous en sortirons tous gagnants. L’avenir nous en sera reconnaissant.