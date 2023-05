La Chapelle du Bon-Pasteur doit renaître

La Chapelle historique du Bon-Pasteur doit renaître de ses cendres. Pourquoi ne pas adopter une formule du genre 1 $ venant du public, 2 $ de Montréal, et 3 $ du gouvernement du Québec ? Des mécènes, tant anglophones que francophones, des organismes philanthropiques (Société Saint-Jean-Baptiste, Fondation McDonald-Stewart, Centre canadien d’architecture, etc.) et des entreprises pourraient aussi participer à la campagne de financement.

Les travaux devraient être confiés si possible à des architectes et à des entrepreneurs spécialisés en construction patrimoniale, lesquels ne réclameraient que leurs coûts en temps et matériel. Des entreprises de matériaux de construction pourraient aussi y aller de dons en matériaux. De telle sorte que, la Chapelle appartenant à tout le Québec, tout le Québec aurait contribué à sa réédification.

J’attends une adresse pour envoyer mes vingt premiers dollars. La Chapelle datant d’un temps où la corvée était à l’honneur, une corvée moderne l’aurait alors remise en état. Qu’il ne soit pas dit que l’histoire du Québec part en fumée.