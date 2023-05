L’éducation, une priorité pour la CAQ?

Lors de la dernière campagne électorale, M. Legault a annoncé que l’éducation serait la priorité de son gouvernement et qu’il serait accompagné d’une équipe de « rêve » afin de réaliser ses mandats.

Avec les récentes déclarations maladroites et inappropriées de M. Drainville, le doute s’est installé dans plusieurs sphères de la société, voire du réseau de l’éducation qu’il est censé soutenir dans une période de postpandémie.

Notre ministre de l’Éducation ignore, par son indifférence, que notre système d’éducation crée des inégalités basées sur la sélection des élèves et les revenus des parents dans l’offre de projets stimulants pour tous les élèves du Québec.

Actuellement, dans une grande majorité de centres de services scolaires, des élèves n’ont pas droit à des parcours motivants et épanouissants parce que leurs parents n’ont pas le budget pour financer des équipements requis, des élèves n’ont pas les notes qu’il faut pour s’y inscrire et sont donc discriminés et, enfin, l’offre de services varie d’une région à une autre tout en favorisant les milieux urbains, ce qui fait en sorte que des élèves doivent quitter leur communauté afin de poursuivre leurs études dans ces projets particuliers. D’une certaine façon, notre système scolaire, en créant des inégalités à l’école, crée aussi des inégalités sociales et marginalise des élèves et des parents qui le sont déjà.

Nous produisons les chômeurs de demain et les exclus de la vie sociale, nous nous privons inutilement des contributions de ces personnes pour la vitalité de notre nation.

Notre système scolaire vieillit très mal, il est sous respirateur artificiel. Cessez d’ajouter des boules de Noël décoratives, c’est le sapin qui a un problème.

Êtes-vous toujours aussi fier d’être Québécois, M. Legault ?