Les opérations de collectionnement du MAC

Il me semble important aujourd’hui de prendre quelques minutes pour rectifier certaines informations erronées qui circulent concernant les opérations de collectionnement du Musée d’art contemporain (MAC). Contrairement à ce qui a été publié le 25 mai dans une lettre d’opinion, il n’y a pas de moratoire sur les prêts d’oeuvres de la collection au MAC actuellement.

Toutes les demandes de prêt d’oeuvres reçues sont soigneusement analysées par l’équipe de la Collection, en considération de la possibilité d’accès aux oeuvres et des paramètres de notre Politique de gestion des collections. Je souhaite également souligner qu’en dépit de la réduction de notre espace muséal et des défis opérationnels auxquels nous sommes confrontés dans cette période de transformation, plus d’une dizaine de prêts ont été faits en 2022-2023 et/ou sont prévus en 2023-2024. À ce nombre s’ajoute plus d’une cinquantaine d’oeuvres faisant l’objet de prêts actifs à long terme.

De plus, afin d’assurer l’accessibilité de la collection institutionnelle pendant cette délicate transition, nous avons mis en ligne, au cours de la dernière année, le MACrépertoire, une plateforme numérique unique conçue pour faciliter la découverte des collections du MAC, qui constitue une source diversifiée d’information sur la collection du Musée, les artistes, les événements et les publications réalisés depuis sa fondation, en 1964. Cet outil de recherche évolutif met à la disposition du grand public le riche ensemble d’oeuvres et de ressources liées aux collections et à la programmation culturelle du MAC. Nous invitons donc tous les amateurs d’art contemporain à se tourner vers cette ressource, qui offre une expérience intuitive et conviviale pour explorer en profondeur la collection institutionnelle.

Parallèlement, l’équipe des collections est mobilisée, conjointement avec le secteur muséal, vers l’élaboration de solutions à court et à long termes, durables et réalistes, pour appuyer nos activités de collectionnement.

Le MAC est toujours aussi engagé dans son rôle de catalyseur d’idées, d’espace de dialogue et de vitrine pour les nouvelles tendances en art contemporain à partir de ses quartiers à Place Ville Marie, et développe une série de pop-ups, une programmation à travers la métropole, qui viendra enrichir l’offre existante dès l’automne prochain. Restez à l’affût !