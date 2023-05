La popularité de l’aide médicale à mourir

Les demandes d’aide médicale à mourir sont en hausse au Québec et chacun tente d’expliquer ce phénomène : manque de soins palliatifs, traitements déficients, parfois inhumains, dans les hôpitaux, manque de ressources dans les CHSLD, etc. Ces réalités méritent d’être prises en considération, mais elles n’expliquent que partiellement le phénomène.

La principale cause de l’augmentation du recours à l’aide médicale à mourir (AMM) est l’information que l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD) et les médias rendent accessible au public. Plus l’information circulera, plus le nombre de personnes qui auront recours à l’AMM augmentera. Parce qu’un plus grand nombre n’acceptera pas de vivre une vie sans vie et préférera choisir le moment de son départ, entouré des siens dans une atmosphère conviviale. Les témoignages concordent en ce sens.

À 88 ans, je ne peux concevoir une autre façon de quitter cette vie. Je ne veux être un fardeau ni pour moi-même, ni pour les miens, ni pour la société. Un des effets pervers de la médecine moderne est de pouvoir prolonger des vies sans vie. L’AMM permet maintenant aux individus lucides, en dehors de toute pression extérieure, de déterminer à quel moment leur vie doit se terminer.