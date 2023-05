M. Drainville, l’école à trois vitesses et les données probantes

Depuis qu’il est en poste, M. Drainville insiste sur les données probantes en éducation. Il n’a pas tort : nous avons besoin de recherches en éducation solidement appuyées par la science pour aider nos jeunes à mieux apprendre.

Par exemple, la supposée « école à trois vitesses » au Québec. En 2016, le Conseil supérieur de l’éducation affirmait que notre système scolaire était le plus inéquitable du Canada, entre autres à cause de l’existence de cette supposée « école à trois vitesses ». En 2022, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, dans l’article « Où en est l’école à trois vitesses au Québec ? », continue d’affirmer que la ségrégation scolaire est un phénomène en hausse au Québec. Le récent documentaire L’école autrement (Cimon, 2023), diffusé par Télé-Québec, abonde dans son sens. Les organismes et les documentaristes ont utilisé des « données probantes » et des témoignages de membres du réseau scolaire et d’experts pour en arriver à cette conclusion.

M. Drainville, lui, n’y croit pas, à cette école à trois vitesses au Québec. Notez le verbe utilisé dans la dernière phrase : « croire ».

M. Drainville, pour que nous puissions en débattre, de l’existence ou non de cette « école à trois vitesses » au Québec, j’aimerais que vous me parliez des recherches ou des documentaires qui ont, en opposition aux trois exemples que j’ai cités plus haut, affirmé qu’il n’existe pas d’école à trois vitesses au Québec. Que notre système scolaire n’est pas ségrégationniste. Parce que pour l’instant, M. Drainville, tout ce que vous nous avez offert comme données probantes pour soutenir votre affirmation voulant qu’il n’existe pas d’école à trois vitesses au Québec, c’est votre croyance.

Je croyais que vous vouliez amener le débat au niveau des données probantes. Il n’est pas encore trop tard pour les sortir, ces fameuses données.

Au plaisir de débattre avec vous, données en main !