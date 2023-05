Tarifs modulés Hydro-Québec

Des tarifs modulés selon le niveau de consommation : une idée toute simple pour répondre à un problème incontournable.

Comme il est mentionné dans l’article de M. Robillard (« Legault est d’accord pour revoir les tarifs d’Hydro-Québec », 13 mai), la baisse de consommation éviterait la construction de nouvelles centrales qui ont un impact négatif sur l’environnement et dont le développement dans le temps est limité. Comment alors réduire la consommation individuelle pour que l’énergie actuellement produite puisse être distribuée à un plus grand nombre de consommateurs ? Une tarification dont le prix irait en augmentant lorsque la consommation dépasse certains seuils permettrait de sécuriser les consommateurs les plus démunis et d’inciter les grands consommateurs à réduire leur utilisation d’énergie.

Par exemple, le seuil de tarification pourrait correspondre à la consommation d’énergie d’un ménage vivant dans un logement de 800 pi2 (un 4 ½) chauffé à l’électricité, incluant laveuse et sécheuse, eau chaude et climatisation l’été. Une deuxième tranche de consommation qui s’étend entre le minimum et le double du minimum pourrait être tarifée à une fois et demie le tarif de base. Puis, les kilowattheures consommés au-delà du double de la consommation minimum coûteraient le double du tarif de base et ainsi de suite.

Au Québec, les ménages qui vivent dans des habitations de 800 pi2 n’ont pas les moyens de payer plus cher l’énergie électrique et de plus, ils ont très peu d’équipements énergivores dont ils pourraient se priver. La situation est toute autre pour une famille qui vit dans une maison individuelle de 3000 pi2 avec garage double chauffé, spa extérieur chauffé à l’année, sauna, piscine, deux voitures électriques, etc. Il serait équitable que cette dernière paie plus cher la portion d’énergie consommée pour satisfaire des luxes.