Une entente avec les médecins spécialistes

En décembre 2019, le gouvernement Legault et la FMSQ convenaient qu’on économiserait 1,6 milliard de dollars sur quatre ans en revoyant les actes dits inutiles des spécialistes. L’Institut de la pertinence devait veiller au grain.

Hormis quelques centaines de millions annoncés depuis, ici et là, on est encore loin du compte, quatre ans plus tard, pour la récupération du milliard encore manquant.

L’entente de 400 millions annoncée le 10 mai 2023 sera-t-elle puisée à même le milliard encore dû au gouvernement depuis l’entente de 2019 ou tentera-t-on de nous faire oublier que nos médecins spécialistes nous doivent encore 1 milliard ?