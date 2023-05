«C’est un peu le Far West dans les licences»

Faire le constat que l’on construit mal au Québec et qu’on laissera un patrimoine bâti de piètre qualité est malheureusement une vérité.

Depuis quelques années au Québec, nous construisons des bâtiments de grande hauteur qui nécessitent une expertise de haut niveau. Heureusement qu’il y a quelques constructeurs québécois qui ont les qualifications pour réaliser ces bâtiments plus complexes.

Les problèmes le plus souvent rencontrés sont liés à l’enveloppe du bâtiment et son étanchéité, à la qualité des revêtements extérieurs et à l’acoustique. Des problèmes qui se manifestent quelques années après la fin de la construction.

Afin de protéger les consommateurs et leurs investissements, un contrôle qualité doit être établi durant la mise en oeuvre du bâtiment. Des responsables indépendants doivent être nommés par mandat afin de vérifier la réalisation de façon soutenue. Des rapports d’inspection hebdomadaires doivent être faits afin de corriger rapidement les erreurs et les omissions. Ces inspections doivent être suivies par des professionnels afin d’attester la conformité des plans et devis. Il va de soi que les documents produits par les architectes et ingénieurs doivent être précis et fournir tous les détails requis pour l’exécution en chantier.

Nous parlons beaucoup du développement durable dans nos constructions. La base même est que le bâtiment puisse durer dans le temps sans interventions majeures avant 30 ans. […]