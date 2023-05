La réussite éducative n’est pas une simple question de méthodes

En se centrant sur les méthodes, le ministre Drainville se trompe de cible. Ce n’est pas parce que les enseignants et enseignantes ne savent pas enseigner, qu’ils ne connaissent pas les pratiques « efficaces », que le système éducatif bat de l’aile. Ce n’est pas en instaurant un Institut national d’excellence en éducation qui dictera ce qu’il faut faire […] qu’on améliorera l’atteinte des diplômes.

Il s’agit de donner aux enseignantes et aux enfants les conditions nécessaires pour favoriser les apprentissages. Tout est à revoir et à améliorer : les ratios, les locaux, les horaires, les temps de concertation, le soutien au moment opportun, le salaire, le niveau de confiance et de reconnaissance, etc. […]

Pour le préscolaire, le ministre n’a qu’à se tourner vers les écoles préscolaires municipales de Reggio Emilia pour voir à quoi ressemblent des écoles qui soutiennent le développement optimal des enfants […].