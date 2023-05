Encore debout pour la fête des Mères

L’expression « jamais deux sans trois » a bien du sens quand il est question de mon expérience de la fête des Mères.

C’est que pour la troisième fois, je célébrerai ma maternité debout sur mes deux jambes fatiguées. Le 14 mai, je me tiendrai droite et fière devant l’Assemblée nationale à me battre pour mes droits et ceux de mon fils. Je ne serai pas devant les caméras ou à l’avant-scène, je serai avec le chemin qui marche. Je serai avec le courant du fleuve qui descend vers la mer.

Nous sommes des milliers comme moi.

L’an dernier, nous étions près de 10 000 à redresser nos cimes et à étendre nos racines, interconnectées.

Nous nous battons pour que nos enfants aient droit à un présent décent, à l’abri de la pauvreté et de la violence. Nous nous battons aussi pour que leur avenir soit possible, à l’abri des catastrophes et des cataclysmes climatiques. Nous nous battons pour eux et adoptons la posture de la maman ourse qui protège ses petits. La posture des mères louves qui défendent leur meute face aux dangers qui les guettent. Nous protégeons celles et ceux que nous mettons au monde.

Mais ce serait vous mentir que de ne pas dire que nous nous battons aussi pour nos droits de femmes, ces droits que l’on voit reculer dangereusement au Québec et partout ailleurs.

Quand j’ai lancé le mouvement #MaPlaceAuTravail en mars 2021, je ne réalisais pas encore l’ampleur de la colère logée au creux de mon ventre. Cette colère née d’un immense sentiment d’impuissance : ne pas pouvoir retourner travailler et ainsi renoncer à une carrière que j’aime. Mes amies et moi, nous réalisions que les droits pour lesquels nos mères et nos grands-mères s’étaient battues étaient compromis et que personne n’était debout dans la rue pour le dénoncer.

La colère a parlé, d’instinct. Une colère du coeur qui vient de l’amour que j’ai pour mon fils, pour mes soeurs de combat et aussi pour moi-même.

On m’a souvent dit que la colère brûle, blesse, détruit et embrase. C’est de la rage qu’il est ici question.

Moi, je vous parle de la colère qui porte, résonne, rassemble et embrasse.

Je vous parle de la colère des mères qui se sentent menacées.

À une époque où tout nous divise, je me dis que s’il y a une chose qui rassemble tous les êtres humains, c’est le fait d’avoir été portés par une maman.

À la fête des Mères, je vous invite donc à soutenir celles qui mettent au monde et qui ne peuvent s’asseoir devant les constats qui s’imposent. Je vous invite donc à venir marcher avec nous à Québec, pour nos droits, ceux de nos enfants et des générations futures. Pour que l’an prochain, toutes les mères comme moi puissent enfin s’asseoir et se reposer sans crainte.

Maternellement en crisse,



Myriam de Cacouna, maman de Jules, fondatrice de #MaPlaceAuTravail et féministe engagée