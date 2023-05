Il y a dix-huit ans déjà, le sociologue Jean-Philippe Warren signait, dans la revue Relations (octobre-novembre 2005), un article intitulé « L’Église comme épouvantail ». L’auteur s’interrogeait : « Depuis 40 ans au Québec, il semble qu’on n’en finit plus de vouloir s’arracher du passé religieux. »

Si on ajoute ces 18 ans aux 40 ans de Warren, on peut conclure qu’au Québec, la posture anticléricale se porte bien ! La récente chronique de Gérard Bouchard sur l’origine purement laïque de nos valeurs de solidarité et d’entraide en fait foi (Le Devoir samedi 29 avril 2023). Ce n’est certes pas Bouchard l’historien qui parle ici, il en conviendra lui-même.

À l’heure d’Internet et pour vite retracer et relire l’article de Warren qui n’a pas perdu de son actualité : « La Grande Noirceur, écrit-il, est un mythe — non pas au sens d‘une “fabulation”, mais au sens d’un grand récit s’imposant à la conscience commune de manière presque obsédante. »

On aurait grand profit à relire aussi, en compagnie de M. Bouchard, Brève histoire de l’Église catholique au Québec, de l’historienne et spécialiste Lucia Ferretti. Bonne lecture !