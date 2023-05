Du progrès, mais il reste beaucoup à faire par rapport aux inondations

Effectivement, depuis 2019, des actions concrètes ont été prises pour deux cours d’eau sujets à des inondations récurrentes, dont la rivière Chaudière : plus de 250 maisons ont été démolies au centre-ville de Sainte-Marie et de Beauceville. Au bord du lac des Deux Montagnes, la construction d’une digue plus haute va protéger tout un quartier de Sainte-Marthe contre une crue millénaire. Les solutions doivent être adaptées aux conditions d’ordre physique du site à protéger et tenir compte de la valeur des propriétés et de la récurrence des inondations à cet endroit.

La réflexion progresse dans le bon sens au Québec concernant la protection contre les inondations depuis que celles-ci touchent de plus en plus des zones plus habitées. Les villes et les MRC vont cependant devoir revoir leurs règlements d’exploitation des terrains situés dans les zones inondables 0-100 ans revues à la lumière des données hydrométéorologiques des dernières années.