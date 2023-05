Déresponsabilisation citoyenne croissante?

Les réformes annoncées en éducation confirmeraient-elles que l’éducation s’ajoute désormais à la santé et aux transports comme tour de Babel administrative ? Quand vient la démocratie, son érosion n’est pas nécessairement la victime d’une dictature anticipée, mais d’événements et de gestes plus subtils et progressifs, le plus souvent jugés inconséquents par le public.

Il est démontré qu’un régime démocratique est d’autant efficace et souhaitable s’il se veut accessible et participatif. Chez nous, le plus surprenant est qu’après des décennies d’État-providence aux coûts énormes et d’inefficacité, on trouve un engouement pour plus de mécanismes et de structures. Une sécurité illusoire sous emprise gouvernementale et une fausse fierté d’être sous les bons auspices, si ce n’est une tutelle croissante de l’État.

Une attitude de laisser-faire social et de désengagement se serait installée et déresponsabiliserait les citoyens. De la procréation à la mort assistées, en passant par l’éducation sexuelle, voilà que la gestion de nos écoles échapperait à la responsabilité des populations et de leur milieu.

Faut-il croire que notre société ne devrait pas s’inquiéter qu’un ministre crée son propre siège éjectable ? À toujours fixer le doigt ministériel, alors que celui-ci pointe ailleurs, assisterait-on à une démarche qui ne sert qu’à dédouaner, sinon à innocenter encore plus, une bureaucratie systémique qui envahit et en vient à dominer des champs importants de compétence et de responsabilité individuelles ?