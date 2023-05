L’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale salue le projet d’hospitalisation à domicile. Enfin un avancement tant attendu vers les soins et services à domicile. Ce projet pilote répond aux besoins tant exprimés par la population depuis des années et clamés par des rapports et commissions au Québec.

Le Québec a toujours su se distinguer par des politiques sociales au bénéfice des familles telles que les garderies et les soins dentaires. Leurs succès font qu’elles sont par la suite appliquées sur le plan national. Il est possible de penser que ce projet suivra la tendance.

Bien qu’un premier grand pas soit réalisé avec les hospitalisations sélectives à domicile accompagnées des services requis, nous sommes toujours dans l’attente de la même décision pour le maintien à domicile avec service de répit des personnes en perte d’autonomie comme il se fait déjà dans les pays scandinaves. Ici, au Québec, depuis 2014, le docteur Réjean Hébert fait la promotion des services à domicile. Dans son livre Soigner les vieux, il parle de « changer la façon de financer les services pour éviter le recours indu aux institutions d’hébergement ». L’objectif souhaité est de diminuer les relogements et de répondre ainsi aux besoins des proches aidants et des personnes aidées, qui à 96 % désirent vivre et mourir à domicile. Il est à espérer qu’un jour, toute personne pourra vivre chez elle aussi longtemps qu’elle le désire et qu’elle reste ainsi incluse dans sa communauté.