Coucher de soleil

L’actualité est parfois cruelle envers les personnes qui méritent notre attention, notre respect et notre amour. Avec le couronnement du roi Charles (intérêt nul en ce qui me-nous concerne), les inondations (un autre rappel qui souligne l’ampleur de notre immobilisme face à la gravité de la situation climatique), le troisième lien (psychodrame caquiste) et la grève des fonctionnaires fédéraux (une belle occasion d’accuser les syndicats pour tous nos problèmes), on passe sous silence le départ d’un artiste exceptionnel et la fin d’une carrière remarquable. Le grand Gordon Lightfoot n’est plus. Il nous laisse plusieurs décennies de magie et de génie que nous pouvons écouter et apprécier sans jamais nous en lasser.

Il y a quelque chose d’universel dans les chansons de cet homme, une grande beauté qui nous raconte et qui nous transporte d’un océan à l’autre. Musique et voix inoubliables. Je désire lui rendre hommage et j’invite tout un chacun à faire sa connaissance. […] à l’instar de Jean Lapointe et de beaucoup d’autres éternels négligés, il nous quitte sans faire de bruit. […]