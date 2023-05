Échanger un maître contre un autre

Nous entendons parler, ces derniers temps, d’un mouvement des plaques tectoniques dans la géopolitique mondiale, notamment avec l’appui tacite de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine et avec la récente visite du président brésilien, Lula da Silva, à Pékin. Tous des événements qui semblent conforter l’idée d’un renforcement majeur de certains pays émergents (réunis sous l’organisation des BRICS) contre l’influence de l’Occident et son impérialisme dans le monde.

On sait depuis une quarantaine d’années que des pays en développement, surtout la Chine, viendront faire une concurrence féroce aux États-Unis et à l’Europe occidentale sur l’échiquier politique et économique mondial. Toutefois, il est périlleux de signer immédiatement l’arrêt de mort de l’Occident sans considérer plusieurs autres éléments.

Nous devons d’abord souligner que l’organisation des BRICS est composée de nations aux cultures et aux régimes politiques très différents, contrairement aux pays constituant l’Occident, et que seuls des liens commerciaux, des ventes d’armement ainsi que le mépris envers les Occidentaux les unissent. Il serait aussi naïf de croire que cette belle concorde entre ces pays ne connaîtra pas de frictions en raison de rivalités entre eux. Rappelons-nous qu’il y a déjà eu des affrontements frontaliers entre la Chine et la Russie ainsi que l’Inde dans le passé.

Par ailleurs, le président brésilien, Lula da Silva, a mis dernièrement sur la table l’idée d’une monnaie pour concurrencer le dollar américain. Dans le meilleur des cas, le yuan chinois pourrait constituer une monnaie de rechange, mais les grandes aspirations d’émancipation des autres participants aux BRICS pourraient ainsi disparaître sous les tendances impériales de la nouvelle puissance montante sur la scène internationale, qui ne se laissera pas damer le pion si facilement dans sa conquête économique et géopolitique du globe, qui est déjà bien amorcée.

Nous pouvons aussi nous interroger sur le genre de modèle de développement que les BRICS offrent aux autres pays émergents en remplacement du néocolonialisme occidental. Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine ainsi que l’Afrique du Sud sont loin d’être des parangons de vertu lorsqu’il est question de droits de la personne, de démocratie ou de lutte contre la corruption — ce qui équivaudrait, au final, pour les peuples des autres pays émergents, à échanger un ancien maître contre un nouveau…