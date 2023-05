Le populisme plouk de la CAQ !

François Legault s’apprête à baptiser l’autoroute 50 du nom de Guy Lafleur. Le populisme de Legault a fait « plouk » avec le tunnel autoroutier de Québec : ses promesses de récupération des pouvoirs ont « replouké » et voilà qu’il réaffirme son populisme en s’accolant à une vedette du hockey pour se revamper.

En quoi une autoroute peut-elle être symbolisée par un joueur de hockey même de talent exceptionnel, même adulé ? Va toujours pour l’autoroute Jean-Lesage… qui a ouvert la voie à la Révolution tranquille ; pour l’autoroute Félix-Leclerc, qui a usé ses souliers sur la voie à la modernité culturelle québécoise. Que restera-t-il de signifiant dans deux, trois ou quatre générations d’une autoroute nommée Guy-Lafleur ? La courte vue est une caractéristique profonde du populisme !

Tenez, ici, à Gatineau, on aurait bien pu donner le nom Guy-Lafleur au nouvel aréna, inauguré il y a deux ans, et qu’on a affublé du nom ridicule de « Centre Slush-Puppie » … Eh oui, encore la pollution mercantile qui envahit l’espace public.

Pour l’autoroute 50, n’était-ce pas plutôt une belle occasion d’honorer le nom d’une de ces nombreuses femmes (elles sont légion !) qui ont ouvert la voie dans d’innombrables domaines de l’histoire du Québec : santé, éducation, culture, économie, politique, journalisme, droits de la femme, etc. ? Mais non ! Le populisme de l’amateur de hockey pèse plus lourd que toute considération historique. Go Habs Go !